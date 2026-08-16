Interrogé par un journaliste d’Al-Jazeera sur l’éventualité d’une confrontation militaire avec Israël, le président turc Recep Tayyip Erdoğan a réaffirmé sa priorité pour la paix tout en adressant un avertissement clair : la Turquie ripostera sans hésitation si sa souveraineté est ciblée.

Recep Tayyip Erdoğan avertit qu’Ankara « n’hésitera pas à mener le combat » en cas d’attaque contre la Turquie

Priorité à la paix mais détermination militaire assumée

Le président turc Recep Tayyip Erdoğan a clarifié la posture stratégique et sécuritaire d’Ankara face aux risques d’escalade régionale. Répondant aux questions de la chaîne Al-Jazeera sur la possibilité d’un conflit armé avec Israël, le chef de l’État a souligné que son pays ne cherchait pas la confrontation, privilégiant les voies diplomatiques et la désescalade.

Il a néanmoins formulé un avertissement direct et sans équivoque à l’adresse de tout belligérant potentiel, affirmant que la Turquie ne fuira aucun affrontement si son territoire ou sa sécurité venaient à être directement menacés.

Une fermeté affichée sur fond de recomposition sécuritaire

Cette prise de position intervient dans un contexte de vives tensions régionales, marqué par les opérations militaires israéliennes et les nouvelles architectures de défense émergentes.

En rappelant la capacité opérationnelle et la résolution de l’armée turque, Recep Tayyip Erdoğan entend fixer une ligne rouge stricte de dissuasion, tout en maintenant sa stature diplomatique de promoteur de la paix et d’acteur pivot des équilibres stratégiques.