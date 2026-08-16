Le ministère koweïtien des Affaires étrangères a fermement dénoncé les récentes positions et exigences formulées par Israël, affirmant qu’elles entravent directement les efforts collectifs internationaux visant à instaurer une paix durable au Proche-Orient.

Le Koweït accuse les positions israéliennes de saper les efforts pour une paix juste et durable

Dénonciation formelle des blocages israéliens

La diplomatie koweïtienne monte au créneau face aux obstacles entravant le règlement du conflit. Dans un communiqué officiel publié ce dimanche 16 août 2026, le ministère des Affaires étrangères de l’État du Koweït a fustigé les positions rigides adoptées par le gouvernement israélien.

Koweït City estime que ces postures unilatérales portent un préjudice direct aux initiatives diplomatiques conjointes et sapent la dynamique de paix collective portée par les médiateurs régionaux et la communauté internationale.

Attachement aux résolutions internationales et à la cause palestinienne

Cette condamnation s’inscrit dans la droite ligne de la doctrine diplomatique koweïtienne, opposée à toute normalisation sans règlement global et équitable.

Le Koweït a réitéré la nécessité d’un respect strict de la légalité internationale et de l’Initiative de paix arabe, appelant à intensifier les pressions sur les autorités israéliennes pour permettre l’instauration d’une trêve pérenne et la reconnaissance des droits légitimes du peuple palestinien.