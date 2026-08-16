Le Hamas justifie son approbation du plan de paix par l’exigence d’un cessez-le-feu permanent et du retrait israélien

Dans une déclaration officielle ce dimanche 16 août 2026, le Hamas a explicité les raisons de son adhésion à la feuille de route américaine, insistant sur sa volonté de garantir un arrêt définitif des hostilités, le retrait total des troupes israéliennes et le transfert effectif des pouvoirs à la commission administrative de transition à Gaza.

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Par Samir Amor

Clarification doctrinale et engagement envers la feuille de route

Le mouvement islamiste palestinien a réaffirmé avec force sa ligne politique concernant les négociations en cours. Dans une communication publiée à l’occasion des pourparlers menés au Caire avec l’émissaire américain Jared Kushner et les médiateurs égyptiens, la direction du Hamas a confirmé les motifs de son approbation du plan de paix.

Le mouvement a précisé que son accord découle d’une volonté prioritaire d’aboutir à une trêve pérenne et de mettre fin aux opérations militaires dans l’enclave palestinienne.

Retrait militaire total et transfert de la gouvernance civile

Le communiqué insiste sur deux piliers indissociables : le retrait intégral des forces israéliennes de l’ensemble du territoire de la bande de Gaza et l’entrée en fonction immédiate de la commission administrative (le Comité national pour l’administration de Gaza – NCAG).

En mettant en avant sa disposition à céder la gestion civile à cette instance technocratique, le Hamas cherche à renvoyer la responsabilité du blocage sur le gouvernement de Benjamin Netanyahou, qui continue de rejeter les termes de l’accord et d’exiger un désarmement immédiat.

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