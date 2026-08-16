Dans un stade Bollaert-Delelis incandescent, le RC Lens a créé la sensation en battant le Paris Saint-Germain (1-0) ce dimanche 16 août 2026. Réduits à dix dès la première période, les hommes de Dino Toppmöller s’adjugent le premier Trophée des Champions de l’histoire du club grâce à une réalisation de Florian Thauvin.

Trophée des Champions : Le RC Lens s’impose 1-0 face au PSG et décroche le premier titre de son histoire dans la compétition

Thauvin décisif et résistance héroïque à dix contre onze

Poussé par son public à domicile pour l’ouverture officielle de la saison, le Racing Club de Lens a signé un exploit retentissant face au champion de France en titre. Les Artésiens ont pris l’avantage à la 32ᵉ minute de jeu : à la suite d’un centre venu de la gauche et dévié par Matthieu Udol, le capitaine Florian Thauvin a surgi au second poteau pour tromper Matvey Safonov d’une reprise ajustée.

Le scénario de la rencontre a basculé sept minutes plus tard avec l’expulsion directe du jeune défenseur lensois Kyllian Antonio (39ᵉ) pour un geste non maîtrisé. Contraints d’évoluer en infériorité numérique pendant près de cinquante minutes, les Sang et Or ont fait preuve d’une solidarité défensive exemplaire.

Risser infranchissable face aux assauts parisiens

Malgré l’entrée en jeu de ses atouts offensifs, le Paris Saint-Germain a manqué de réalisme et s’est heurté à un Robin Risser impérial dans les cages nordistes, notamment lors d’un face-à-face décisif avec Nuno Mendes. Les Parisiens ont également vu une frappe de Désiré Doué heurter la barre transversale avant la pause.

La fin de match a vu l’égalisation numérique après l’expulsion de Nuno Mendes pour un geste d’humeur à la 87ᵉ minute. Solide jusqu’au coup de sifflet final, Lens ajoute cette ligne inédite à son palmarès après son sacre en Coupe de France.