Mettant en avant son « excellente relation » avec Kim Jong Un, Donald Trump a ordonné à son secrétaire à la Guerre de réduire significativement les manœuvres militaires conjointes américano-sud-coréennes, fustigeant leur coût et leur portée jugée provocatrice.

Donald Trump ordonne la réduction des manœuvres militaires conjointes avec la Corée du Sud

Recadrage stratégique et baisse de voilure militaire

Le président américain Donald Trump bouscule à nouveau la coopération militaire en Asie de l’Est. Dans une déclaration officielle ce dimanche 16 août 2026, il a critiqué le maintien des entraînements conjoints menés avec les forces sud-coréennes.

Estimant qu’il était trop tard pour les annuler complètement, Donald Trump a affirmé avoir formellement instruit son secrétaire à la Guerre, Pete Hegseth, de « réduire substantiellement » l’ampleur des manœuvres combinées sur la péninsule.

Priorité à Pyongyang et tensions avec Séoul

Pour justifier sa décision, le chef de l’État américain a mis en avant sa relation de confiance avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un, qualifiant la Corée du Nord de pays « respectueux et non menaçant ».

Donald Trump a également fustigé la charge financière supportée par Washington, jugeant ces exercices « inappropriés et hostiles ». Il a révélé au passage un désaccord avec Séoul, affirmant que la présidence sud-coréenne a récemment rejeté une demande américaine de coopération sur le dossier nucléaire iranien.