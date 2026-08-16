Donald Trump ordonne la réduction des manœuvres militaires conjointes avec la Corée du Sud
Mettant en avant son « excellente relation » avec Kim Jong Un, Donald Trump a ordonné à son secrétaire à la Guerre de réduire significativement les manœuvres militaires conjointes américano-sud-coréennes, fustigeant leur coût et leur portée jugée provocatrice.
Recadrage stratégique et baisse de voilure militaire
Le président américain Donald Trump bouscule à nouveau la coopération militaire en Asie de l’Est. Dans une déclaration officielle ce dimanche 16 août 2026, il a critiqué le maintien des entraînements conjoints menés avec les forces sud-coréennes.
Estimant qu’il était trop tard pour les annuler complètement, Donald Trump a affirmé avoir formellement instruit son secrétaire à la Guerre, Pete Hegseth, de « réduire substantiellement » l’ampleur des manœuvres combinées sur la péninsule.
Priorité à Pyongyang et tensions avec Séoul
Pour justifier sa décision, le chef de l’État américain a mis en avant sa relation de confiance avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un, qualifiant la Corée du Nord de pays « respectueux et non menaçant ».
Donald Trump a également fustigé la charge financière supportée par Washington, jugeant ces exercices « inappropriés et hostiles ». Il a révélé au passage un désaccord avec Séoul, affirmant que la présidence sud-coréenne a récemment rejeté une demande américaine de coopération sur le dossier nucléaire iranien.