Débarquement de Provence : la mémoire est une politique d’avenir

Le centenaire du débarquement de Provence se prépare dès maintenant. À l’heure où les relations franco-africaines se recomposent et où l’intelligence artificielle peut fabriquer de fausses traces du passé, la mémoire des combattants africains devient un enjeu de souveraineté.

Le fait qui résiste

Le 15 août 1944, près de 95 000 soldats alliés sont engagés dans le débarquement de Provence. Les premières vagues sont principalement américaines ; des commandos français ont opéré dès la nuit au cap Nègre. À partir du 16 août débarque l’armée B, commandée par le général de Lattre de Tassigny. Forte d’environ 250 000 à 260 000 hommes selon le périmètre retenu, elle rassemble des Français libres, des Corses, des Européens d’Afrique du Nord et des soldats recrutés dans l’empire. Tirailleurs algériens, marocains et tunisiens, goumiers, spahis et tirailleurs dits « sénégalais », venus de nombreux territoires d’Afrique subsaharienne : leur contribution est décisive dans la libération rapide de Toulon et de Marseille, puis dans la remontée vers le nord-est.

Un visuel viral affirme pourtant que, le 15 août 1944, des dizaines de milliers de « migrants » auraient débarqué pour libérer la France. Il associe une intuition juste à un mot faux, à une chronologie simplifiée et à une photographie non sourcée. Ces hommes étaient des soldats engagés dans une guerre mondiale, mobilisés dans les structures inégalitaires de l’empire colonial et envoyés sous le feu pour libérer un territoire que beaucoup n’avaient jamais foulé.

La maladresse révèle cependant une vérité longtemps minorée : la France ne s’est pas libérée seule. À l’automne 1944, le « blanchiment » de certaines unités retire du front de nombreux tirailleurs subsahariens, remplacés en partie par des combattants des Forces françaises de l’intérieur. Ajouté aux silences commémoratifs et à la dispersion des archives, cet épisode contribue à leur invisibilisation.

Quand la mémoire devient stratégique

En 2026, cette histoire ne relève plus seulement de la commémoration. La restitution par la France de ses dernières emprises militaires au Sénégal, achevée en juillet 2025, symbolise la fin d’un modèle de présence en Afrique. Une relation d’égal à égal ne peut se construire ni sur une dette sans terme ni sur l’effacement du passé. Elle suppose une copropriété des preuves.

À cette recomposition s’ajoute la rupture technologique. Depuis le 2 août 2026, le règlement européen sur l’intelligence artificielle organise des obligations de transparence pour certains contenus générés ou manipulés par l’IA, notamment les hypertrucages. C’est nécessaire, mais insuffisant : signaler qu’une image est artificielle ne garantit ni l’exactitude de sa légende ni l’authenticité du récit qui l’accompagne.

Demain, moteurs de recherche et assistants d’IA raconteront 1944 à partir des corpus qu’ils pourront trouver, lire et relier. Une archive non numérisée, mal indexée ou dépourvue de provenance risque de devenir invisible ; une image spectaculaire, même mal légendée, peut occuper tout l’espace. La souveraineté mémorielle est donc aussi une souveraineté informationnelle.

Ce que la mémoire ne permet pas de dire

Le sacrifice de 1944 ne crée pas un droit héréditaire qui réglerait les débats contemporains sur l’immigration. L’histoire ne remplace ni la loi ni la délibération démocratique. Mais ces débats n’autorisent pas davantage à amputer le récit national de ceux qui ont combattu pour lui.

Il serait tout aussi faux de transformer leur bravoure en acquittement du colonialisme. Une mémoire adulte tient ensemble deux réalités : ces soldats servaient dans un système de domination ; ils furent aussi des sujets capables de décision, de courage et d’action. Ils n’étaient ni des figurants sans volonté ni la preuve d’un empire bienveillant.

Trois futurs pour 2044

Le premier est celui de l’amnésie algorithmique : faute d’archives accessibles, les machines répéteront les contenus les plus visibles, et les descendants hériteront de silhouettes sans nom.

Le deuxième est celui des mémoires concurrentes : États, plateformes et groupes militants sélectionneront chacun leurs fragments de vérité pour construire des récits incompatibles. La commémoration deviendra un front supplémentaire de la guerre informationnelle.

Une troisième voie demeure possible : celle d’une souveraineté mémorielle partagée. Aucun pays n’abandonnerait son récit ; tous accepteraient une méthode commune pour établir leurs désaccords sur un socle de faits vérifiables.

Faire du centenaire un projet

Des fonds existent déjà : la base Mémoire des hommes du ministère des Armées, les collections de l’ECPAD, les archives nationales de Dakar, Rabat, Alger ou Tunis, les registres du Service historique de la Défense. Mais ils sont dispersés, inégalement numérisés, et relèvent chacun d’une seule autorité. D’ici à 2030, la France et les pays africains concernés devraient donc les relier dans un registre numérique partagé des combattants de l’armée B, rassemblant dossiers militaires, unités, parcours, citations, sépultures, photographies et témoignages familiaux. Les lacunes, incertitudes et identifications contestées y seraient signalées au lieu d’être masquées.

Trois garanties sont indispensables : une gouvernance paritaire entre les institutions françaises et africaines concernées ; un accès public gradué, protégeant les données personnelles et familiales ; des copies distribuées et des règles communes d’authentification, afin qu’aucun État ni aucune plateforme ne puisse contrôler seul les sources.

Un conseil scientifique indépendant, associant historiens, archivistes, spécialistes du numérique et représentants des familles, en garantirait la méthode. Ses contenus devraient être accessibles dans les principales langues concernées et conçus pour les écoles, les chercheurs, les musées comme pour les descendants.

Le centenaire de 2044 ne serait alors pas une cérémonie de plus, mais l’aboutissement de dix-huit années de recherche, de transmission et de coopération. La France reconnaîtrait pleinement la pluralité de ceux qui l’ont libérée ; ses partenaires africains retrouveraient la maîtrise de leurs propres trajectoires ; les jeunes générations disposeraient de sources capables de résister aux simplifications.

La mémoire n’est ni une dette à solder ni une arme à retourner. Elle est une infrastructure de confiance. Une nation qui abandonne ses archives aux algorithmes et ses morts aux propagandes ne perd pas seulement son passé. Elle abandonne à d’autres le pouvoir d’écrire son avenir.