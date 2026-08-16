Jared Kushner rencontre une délégation du Hamas en Égypte avant de se rendre en Israël

En visite au Caire, l’émissaire américain Jared Kushner a tenu des pourparlers directs inédits avec des dirigeants du Hamas ce dimanche 16 août 2026, cherchant à débloquer l’application de la feuille de route pour la paix à Gaza avant ses entretiens prévus en Israël.

Des pourparlers directs inédits au Caire autour du désarmement

Marquant une rupture notable avec la doctrine diplomatique américaine traditionnelle, l’émissaire de Washington Jared Kushner s’est entretenu directement dimanche au Caire avec des membres de la haute direction du mouvement islamiste palestinien Hamas. Alors que le Hamas avait validé fin juillet la deuxième phase du plan de paix prévoyant son désarmement et le retrait des troupes israéliennes de l’enclave, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou en a formellement rejeté les termes, réclamant des garanties de désarmement total et immédiat. Lors des échanges égyptiens, M. Kushner a réitéré l’exigence américaine d’un abandon complet des armes et de l’exclusion du Hamas de la future gouvernance de Gaza, tandis que le mouvement palestinien a réaffirmé son engagement envers la transition vers le Comité national pour l’administration de Gaza (NCAG), composé de technocrates indépendants.

Tournée régionale et fragilité du cessez-le-feu sur le terrain

Avant cette réunion, Jared Kushner a multiplié les consultations avec le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi, les médiateurs régionaux (Qatar et Turquie) ainsi que Nikolaï Mladenov, haut représentant pour Gaza du « Conseil de Paix », avant de poursuivre sa tournée en Israël. Cette médiation s’opère toutefois dans un climat de vive réprobation internationale, huit pays musulmans ayant fermement condamné le rejet israélien de la feuille de route. Sur le terrain, la trêve conclue en octobre 2025 demeure extrêmement précaire : de nouvelles frappes et tirs ont fait des blessés et des morts près de Nousseirat et de Khan Younès, portant le bilan à plus de 1.260 Palestiniens et six membres des forces et du personnel de défense israéliens tués depuis le début officiel de la trêve.