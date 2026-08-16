Budget 2027 : Sébastien Lecornu annonce de nouvelles mesures de soutien et d’investissement pour les agriculteurs

Dans une lettre ouverte adressée samedi au monde agricole, le Premier ministre Sébastien Lecornu a dévoilé une série de mesures d’accompagnement financier et d’incitations fiscales prévues dans le projet de loi de finances pour 2027 afin d’épauler les exploitations fragilisées par les dérèglements climatiques.

Des enveloppes d’urgence ciblées pour préserver la trésorerie

Face à la récurrence des sécheresses et des chocs météorologiques, le gouvernement français entend muscler son intervention en faveur des exploitants agricoles. Dans sa troisième lettre ouverte de l’année transmise aux organisations professionnelles le samedi 15 août 2026, le Premier ministre Sébastien Lecornu a confirmé que le budget de l’État pour 2027, présenté à la fin du mois de septembre, intégrera de nouveaux dispositifs d’aide financière et d’accompagnement structurel. L’exécutif prévoit notamment de déléguer aux préfets des enveloppes budgétaires directes destinées à soutenir les trésoreries sous tension et à faciliter la remise en production rapide des exploitations sinistrées.

Allégements fiscaux et renforcement du régime d’indemnisation

Pour sécuriser les exploitations les plus vulnérables, le chef du gouvernement a annoncé que le dispositif public d’indemnisation des pertes sera abondé sans restriction afin de couvrir intégralement les préjudices constatés. En complément, des dégrèvements de taxe foncière sur les propriétés non bâties ainsi que des exonérations ciblées de cotisations sociales seront accordés aux agriculteurs subissant les baisses de rendement les plus sévères.

Suramortissement fiscal et investissements hydrauliques d’avenir

Au-delà des réponses conjoncturelles, le projet de loi de finances pour 2027 portera une vision d’adaptation à long terme. Sébastien Lecornu a détaillé l’instauration d’un mécanisme de suramortissement fiscal pour encourager les investissements productifs et moderniser les outils agricoles. Ces crédits viseront en priorité le financement d’infrastructures hydrauliques, le stockage et la gestion durable de l’eau, ainsi que le renforcement de la compétitivité des filières agroalimentaires face aux impératifs de la transition climatique.