Le bilan du naufrage d’un ferry survenu sur le lac Kariba, dans le nord du Zimbabwe, s’élève désormais à 68 morts après la découverte de 22 nouvelles dépouilles par les plongeurs et les équipes de secours.

Zimbabwe : Le bilan du naufrage sur le lac Kariba s’alourdit à 68 morts

Poursuite des opérations de ratissage et alourdissement du bilan

La tragédie maritime survenue sur le lac Kariba prend une ampleur sans précédent au Zimbabwe. La police nationale zimbabwéenne (ZRP) a confirmé ce week-end que le nombre de victimes mortelles atteint désormais 68 personnes, à la suite de la récupération de 22 nouveaux corps par les unités navales et les équipes de protection civile déployées sur les lieux du drame. Le ferry, qui assurait la liaison entre la localité de Kariba et le camp de pêche de Chalala, a chaviré alors qu’il naviguait dans des conditions météorologiques dégradées marquées par de violentes rafales de vent.

Surcharge manifeste et défaillances des dispositifs de sécurité

Les premiers éléments de l’enquête mettent en évidence une grave surcharge de l’embarcation. Conçu pour accueillir 90 personnes, le bateau transportait plus de 120 passagers adultes, cinq membres d’équipage ainsi qu’un nombre indéterminé d’enfants non enregistrés sur les registres de billetterie. Si 77 passagers ont pu être secourus vivants et évacués vers la rive, au moins 18 enfants figurent parmi les personnes décédées. Les rescapés ont témoigné d’un manque criant de gilets de sauvetage adaptés et d’une panique générale lors du basculement du navire, poussant le président Emmerson Mnangagwa à ordonner un audit immédiat de la sécurité des transports fluviaux et lacustres à travers le pays.