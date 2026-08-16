Une délégation de haut niveau du Hamas, conduite par le chef de son bureau politique Khalil al-Hayya, a atterri au Caire pour engager des consultations cruciales avec les autorités égyptiennes afin de consolider l’accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza et débloquer les dossiers humanitaires.

Une délégation du Hamas menée par Khalil al-Hayya arrive au Caire pour des pourparlers sur le cessez-le-feu à Gaza

Reprise des consultations directes avec la médiation égyptienne

La capitale égyptienne redevient l’épicentre des efforts diplomatiques pour préserver la trêve dans l’enclave palestinienne. Une délégation officielle du mouvement Hamas, présidée par le chef de son bureau politique Khalil al-Hayya, est arrivée au Caire ce dimanche 16 août 2026. Cette visite s’inscrit dans le cadre de consultations approfondies menées avec les responsables des services de renseignement et de la diplomatie égyptienne, pivots historiques de la médiation entre les factions palestiniennes et Israël.

Consolidation de la trêve, aide d’urgence et gestion de l’après-guerre

Les pourparlers portent prioritairement sur les mécanismes de consolidation et de pérennisation du cessez-le-feu à Gaza face aux risques récurrents d’embrasement sur le terrain. Les discussions englobent également l’accélération de l’entrée des convois d’aide humanitaire, la réhabilitation des infrastructures de base détruites, ainsi que les modalités de mise en œuvre des volets sécuritaires et logistiques indispensables pour stabiliser la situation humanitaire des populations civiles.