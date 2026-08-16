En réaction aux entraves et aux restrictions imposées aux équipes de la chaîne marocaine 2M à Sebta, les autorités marocaines ont ordonné l’expulsion des équipes des médias publics espagnols TVE et EFE présentes dans la ville frontalière de Fnideq.

En réponse aux restrictions contre 2M à Sebta, le Maroc expulse les médias espagnols TVE et EFE de Fnideq

Mesure de réciprocité stricte appliquée à Fnideq

Une nouvelle friction frontalière se cristallise sur le terrain médiatique. Les autorités marocaines ont pris la décision d’expulser de la ville de Fnideq les envoyés spéciaux et correspondants des médias publics espagnols, notamment la chaîne de télévision TVE et l’agence de presse EFE. Cette mesure d’éloignement intervient en réponse directe et immédiate aux restrictions et aux entraves au travail journalistique dont ont été la cible, plus tôt, les équipes de la chaîne de télévision marocaine 2M alors qu’elles couvraient l’actualité à Sebta.

Un signal de fermeté face aux exclaves imposées à la presse marocaine

Par cette décision d’interdiction de couverture et de retrait du périmètre de Fnideq, Rabat applique une stricte règle de réciprocité face aux pratiques administratives et policières subies par ses journalistes de l’autre côté du cordon frontalier. Cet épisode illustre la sensibilité extrême qui entoure la couverture médiatique le long du tracé frontalier de Bab Sebta et rappelle la détermination des autorités marocaines à faire respecter l’égalité de traitement et la liberté d’exercice de ses professionnels de l’information.