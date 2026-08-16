Le président équatorien Daniel Noboa entame sa première visite d’État en Chine

Le président équatorien Daniel Noboa est arrivé à Pékin pour sa première visite d’État officielle en Chine, une mission diplomatique et économique majeure visant à approfondir les échanges commerciaux bilatéraux et à attirer des investissements stratégiques.

Une étape diplomatique majeure pour Quito à Pékin

Le chef de l’État équatorien, Daniel Noboa, a atterri dans la capitale chinoise pour entamer la première visite d’État de son mandat au sein de l’empire du Milieu. Accueilli par une délégation officielle de haut rang, le président équatorien entame un déplacement charnière destiné à renforcer les relations bilatérales et à réaffirmer le partenariat stratégique global unissant Quito et Pékin, alors que la Chine s’impose comme un acteur incontournable de l’échiquier économique en Amérique latine.

Commerce bilatéral, accords de libre-échange et investissements d’avenir

Au menu de cet agenda présidentiel figurent des entretiens au sommet avec les plus hauts dirigeants chinois ainsi que des réunions d’affaires avec les représentants des grands groupes industriels et financiers du pays. Les discussions porteront sur la mise en œuvre optimale de l’accord de libre-échange bilatéral, l’ouverture accrue du marché chinois aux exportations agroalimentaires équatoriennes (crevettes, bananes, cacao), le financement de projets d’infrastructures et d’énergies renouvelables, ainsi que le renforcement de la coopération technique et sécuritaire.