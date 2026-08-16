Un avion de chasse espagnol de l’OTAN abat un drone ayant violé l’espace aérien roumain
Un avion de combat de l’armée de l’air espagnole, engagé dans la mission de police du ciel de l’OTAN en Roumanie, a intercepté et abattu tôt dimanche un drone entré illégalement dans l’espace aérien roumain depuis la Moldavie.
Interception nocturne et neutralisation sécurisée
Le flanc oriental de l’OTAN en vigilance maximale
Cet engagement marque une nouvelle étape dans la sécurisation des frontières des pays membres riverains du théâtre de guerre ukrainien. Confrontée à des violations récurrentes de son espace aérien et à la retombée régulière de débris lors des attaques menées contre les ports fluviaux du Danube, la Roumanie s’appuie étroitement sur le dispositif conjoint de police du ciel de l’OTAN. Cette interception démontre la réactivité et l’interopérabilité des moyens aériens alliés face aux risques de débordement et aux menaces asymétriques le long des corridors stratégiques de la mer Noire.