Un avion de chasse espagnol de l’OTAN abat un drone ayant violé l’espace aérien roumain

Un avion de combat de l’armée de l’air espagnole, engagé dans la mission de police du ciel de l’OTAN en Roumanie, a intercepté et abattu tôt dimanche un drone entré illégalement dans l’espace aérien roumain depuis la Moldavie.

Interception nocturne et neutralisation sécurisée

L’alerte a été déclenchée aux premières heures de la matinée le long de la frontière orientale de l’Alliance atlantique. Selon un communiqué officiel du ministère roumain de la Défense nationale, les systèmes de surveillance radar ont détecté à 04h44 l’incursion non autorisée d’un vecteur aérien sans pilote pénétrant dans l’espace aérien national depuis le territoire de la République de Moldavie, à environ 24 kilomètres au nord de la ville de Galați. Un avion de combat espagnol déployé sur la base aérienne 57 Mihail Kogălniceanu dans le cadre de la mission de surveillance aérienne renforcée de l’OTAN a établi le contact radar et reçu l’autorisation d’engagement. L’appareil a neutralisé le drone en vol à 05h01, les débris de l’aéronef étant retombés dans une zone inhabitée entre deux localités du județ de Galați sans causer de victimes ni de dommages matériels.

Le flanc oriental de l’OTAN en vigilance maximale

Cet engagement marque une nouvelle étape dans la sécurisation des frontières des pays membres riverains du théâtre de guerre ukrainien. Confrontée à des violations récurrentes de son espace aérien et à la retombée régulière de débris lors des attaques menées contre les ports fluviaux du Danube, la Roumanie s’appuie étroitement sur le dispositif conjoint de police du ciel de l’OTAN. Cette interception démontre la réactivité et l’interopérabilité des moyens aériens alliés face aux risques de débordement et aux menaces asymétriques le long des corridors stratégiques de la mer Noire.