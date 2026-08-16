Gabriel Attal appelle Emmanuel Macron à soumettre l’interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans à un référendum

Candidat du parti Renaissance à l’élection présidentielle, Gabriel Attal a formellement demandé au président Emmanuel Macron de convoquer un référendum pour interdire l’accès aux réseaux sociaux aux mineurs de moins de 15 ans, au lendemain de la censure intégrale du texte de loi par le Conseil constitutionnel.

FranceOpinionsSociete
Par Samir Amor
French Education and Youth Minister Gabriel Attal leaves after a cabinet meeting at the presidential Elysee Palace in Paris, on December 12, 2023. On December 11, 2023, the French lower house of parliament adopted a motion to reject a highly controversial immigration bill, dealing a major blow to the government of President Emmanuel Macron, who has refused his Interior Minister Gerald Darmanin's resignation and asked for "a follow-up to this text" to be presented to him on December 12. (Photo by Ludovic MARIN / AFP)

Une proposition de contournement par la démocratie directe

La censure infligée vendredi par le Conseil constitutionnel au projet de loi interdisant les réseaux sociaux aux mineurs de moins de 15 ans suscite une onde de choc politique au sein de la majorité présidentielle. Face au veto des Sages — qui ont jugé la mesure disproportionnée et attentatoire à la liberté d’expression —, le candidat déclaré de Renaissance pour l’élection présidentielle, Gabriel Attal, a pris l’initiative d’une contre-offensive politique. L’ancien Premier ministre a publiquement exhorté le chef de l’État Emmanuel Macron à recourir à l’article 11 de la Constitution pour trancher ce débat de société par un vote populaire direct.

Stratégie de campagne et réécriture législative sous tension

Cette prise de position place l’exécutif sous pression alors que le Premier ministre Sébastien Lecornu a été chargé par l’Élysée d’élaborer une nouvelle mouture législative conforme aux exigences constitutionnelles et au cadre européen. En défendant l’option du référendum, Gabriel Attal cherche à s’emparer d’un thème porteur auprès de l’opinion publique et des familles, tout en marquant sa singularité dans la perspective du scrutin présidentiel. Cette démarche soulève toutefois de vives interrogations juridiques quant à la recevabilité constitutionnelle d’une consultation directe sur un texte restreignant des libertés fondamentales.

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