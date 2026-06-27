La France salue l’accord-cadre signé entre le Liban et Israël

La France salue l’accord-cadre signé vendredi à Washington entre les gouvernements du Liban et d’Israël, sous médiation américaine.

Selon Paris, cet accord doit ouvrir la voie au recouvrement total de la souveraineté libanaise au sein des frontières du pays, à l’instauration du plein monopole de l’Etat libanais sur les armes et au retrait de l’armée israélienne du territoire libanais.

Il doit permettre l’accès humanitaire aux zones affectées par la guerre et le retour des populations déplacées, souligne le quai d’Orsay dans un communiqué.

« Attachée à la sécurité d’Israël comme à celle du Liban et engagée dans le maintien de la paix au Sud-Liban, la France se tient prête à contribuer à la mise en œuvre de cet accord-cadre et à la réalisation de l’ensemble de ces objectifs », relève le quai d’Orsay.