Neila Tazi: le Festival Gnaoua et Musiques du Monde, une ‘plateforme internationale de dialogue culturel »

La ville d’Essaouira s’apprête à accueillir, du 25 au 27 juin courant, la 27è édition du Festival Gnaoua et Musiques du Monde qui transformera la Cité des Alizés en capitale mondiale de la musique.

Cette manifestation culturelle, l’une des plus grandes célébrations mondiales du dialogue des cultures par la musique, le Festival Gnaoua et Musiques du Monde, réunira 460 artistes venus du Maroc et des quatre coins du globe pour une 27e édition portée par l’exigence artistique, la circulation des cultures et le goût du partage.

Depuis près de trois décennies, le Festival a construit un espace unique où les héritages musicaux se transmettent, se réinventent et dialoguent avec les formes contemporaines.

Pour Neila Tazi, Fondatrice et Productrice du Festival Gnaoua et Musiques du Monde d’Essaouira, les dimensions internationale et intellectuelle du festival, son rôle en tant qu’outil de soft power culturel marocain et levier de développement économique et territorial de la ville d’Essaouira ainsi que les efforts de préservation de la culture gnaoua.

Le festival « est devenu une plateforme internationale de dialogue culturel qui contribue à faire rayonner le Maroc, un pays profondément enraciné dans son histoire et capable de transformer cette richesse patrimoniale en force de création, d’innovation et d’ouverture sur le monde ».

Le rayonnement international du Festival trouve son origine dans le Maroc lui-même, estime Mme Tazi, rappelant que le Royaume est historiquement une terre de rencontres entre l’Afrique, le monde arabe, la Méditerranée, l’Europe et l’Atlantique.

« Cette position géographique, mais aussi son histoire, ont façonné une identité ouverte, nourrie par les échanges, les circulations et les métissages », souligne-t-elle dans un entretien accordé à la MAP, la veille de l’ouverture du festival.

Selon Mme Tazi, La culture est aujourd’hui l’un des leviers les plus puissants du rayonnement des nations. Elle permet de construire une influence durable parce qu’elle agit sur les imaginaires, les perceptions et les liens entre les peuples.

« À travers le Festival Gnaoua et Musiques du Monde, le Maroc affirme une identité forte de ses héritages, ouverte aux échanges et aux influences du monde. Le patrimoine gnaoui, inscrit sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité de l’UNESCO, est au cœur de cette démarche », relève-t-elle.

Ey d’ajouter qu’à travers cet évènement, le Maroc raconte une histoire universelle faite de circulation des cultures, de résilience, de transmission et de dialogue.

« Essaouira incarne naturellement cette ouverture. Ville-port tournée vers l’Atlantique, elle a toujours été un carrefour où se rencontrent les hommes, les cultures et les imaginaires et le Festival s’inscrit dans cette continuité historique » », note Mme Tazi.