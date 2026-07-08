Maroc-France: « On sait à quoi s’attendre demain » (sélectionneur français)

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Par Atlasinfo

 Le sélectionneur de l’équipe de France, Didier Deschamps, a salué, mercredi à Boston, la qualité de la sélection marocaine, affirmant que sa qualification pour les quarts de finale de la Coupe du monde n’avait « rien d’un hasard ».

En conférence de presse à la veille de cette confrontation comptant pour les quarts du Mondial 2026, Deschamps a estimé que la prestation du Maroc face au Canada confirmait « le très haut niveau » des Lions de l’Atlas.

«Le profil du Maroc n’est pas celui du Paraguay. Le Maroc, on les a rencontrés à Doha en 2022, ils ont fait une finale de la CAN, ils ne sont pas là par hasard. Il y a de très bons joueurs, avec deux équipes qui aiment attaquer, marquer des buts, avoir le ballon. Parce que cette équipe du Maroc est de très bonne qualité », a-t-il souligné.

Et d’ajouter: « Ce n’est pas une revanche, il n’y en a pas dans le football. Evidemment que l’état d’esprit d’un groupe ne fait pas gagner les matches, mais cela peut les faire perdre. La vérité est celle du terrain. »

Pour le sélectionneur français, « Même s’il y a eu un changement d’entraîneur, ils se maintiennent au haut niveau. Il y a de très bons joueurs qui connaissent très bien les miens, et l’inverse est vrai. « 

« Progression du Maroc ? Oui, a-t-il ajouté, c’est un groupe qui se connait, avec des aménagements sur ce qu’ils font aujourd’hui et faisaient différemment avant. On sait à quoi s’attendre demain (jeudi). »

Le sélectionneur des Bleus a également insisté sur le fait que son équipe s’attend à une rencontre particulièrement difficile face à une formation marocaine capable de défendre avec beaucoup de discipline, tout en se montrant dangereuse en transition grâce à des joueurs de très haut niveau.
Sur la désignation de cinq arbitres argentains, Didier Deschamps a dit espérer que « l’arbitre et ses assistants demain seront aussi bons que Letexier lors d’Argentine-Egypte »;

« Notre adversaire c’est le Maroc, pas l’arbitre. Il est là pour appliquer le plus justement possible les lois du jeu », a-t-il ajouté.

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