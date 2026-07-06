Mondial 2026: Mohammed VI félicite les Lions de l’Atlas pour leur qualification en quarts de finale

Après la victoire du Maroc contre le Canada lors de la Coupe du monde, le 4 juillet 2026, le Roi Mohammed VI a félicité les Lions de l’Atlas pour leur victoire et leur qualification en quarts de finale. .

Le souverain a appelé le sélectionneur Mohamed Ouahbi pour le féliciter ainsi que le capitaine Achraf Hakimi pour leur victoire (3-0) face au Canada.

Le souverain a également félicité l’ensemble de la délégation marocaine, incluant les joueurs, le staff technique, l’équipe médicale ainsi que le personnel administratif.

Lors de la conférence de presse après la victoire du Maroc face au Canada (3-0) en huitièmes de finale de la Coupe du monde, le sélectionneur national, Mohamed Ouahbi. a affirmé que les performances réalisées, depuis des années, par le football marocain sont le fruit de la vision du Roi Mohammed VI, qui n’a eu de cesse d’accorder un intérêt particulier au secteur du sport, notamment au football.

Le coach national a aussi mis en avant le rôle déterminant et majeur de l’Académie Mohammed VI de football dans l’éclosion d’une nouvelle génération de talents.

Ouahbi a ainsi rappelé que l’international marocain Azzedine Ounahi, double buteur contre le Canada, est «un pur produit de l’Académie Mohammed VI de football», précisant que cette pépinière constitue l’un des projets structurants initiés sous l’impulsion royale.

«Je suis bien placé pour en parler. J’ai remporté la Coupe du monde U20 avec beaucoup de joueurs issus de cette Académie. Nous sommes très fiers des purs produits de cette pépinière», s’est-il félicité.

« Aujourd’hui, Azzedine Ounahi en est l’une des illustrations les plus éloquentes. Avant lui, d’autres joueurs se sont distingués et il y en aura, sans nul doute, d’autres talents», a déclaré M. Ouahbi.