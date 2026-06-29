L’ONMT signe une première mondiale avec la campagne sur la Sphère de Las Vegas

L’Office National Marocain du Tourisme (ONMT) a lancé une campagne d’affichage numérique sur la Sphère de Las Vegas, devenant ainsi le premier État à utiliser ce support publicitaire. Cette opération coïncide avec la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA organisée aux États-Unis, où les performances des clubs marocains maintiennent le Royaume sous les projecteurs médiatiques.

L’Office National Marocain du Tourisme a choisi l’un des monuments technologiques les plus exposés d’Amérique du Nord pour déployer sa nouvelle campagne de communication. En affichant les visuels de la marque « Visit Morocco » sur l’exosphère de la Sphère de Las Vegas, l’ONMT signe une première pour une agence nationale de promotion touristique. L’immense structure LED a diffusé une série d’images immersives mettant en valeur la diversité des paysages et du patrimoine culturel du Royaume.

Le déploiement de cette campagne intervient dans une fenêtre temporelle où les États-Unis organisent la Coupe du Monde de la FIFA. Alors que la majorité des annonceurs ont concentré leurs budgets publicitaires à l’intérieur des enceintes sportives traditionnelles, l’ONMT a opté pour un ciblage hors-stade sur un support architectural iconique afin de maximiser sa portée auprès du public américain et mondial.

Au-delà de la diffusion locale dans l’État du Nevada, l’impact de l’opération s’est mesuré par sa forte résonance numérique. Les séquences vidéo de la Sphère illuminée aux couleurs du Maroc ont fait l’objet d’une large reprise par des créateurs de contenu, des médias internationaux et des utilisateurs sur les principales plateformes sociales. Cette viralité prolonge l’exposition de la marque « Visit Morocco » bien au-delà de la durée contractuelle des affichages initiaux à Las Vegas.

Cette initiative s’intègre dans le plan d’action global de l’ONMT visant à positionner le Maroc parmi les destinations touristiques de premier plan à l’échelle globale. En investissant des espaces de communication non conventionnels à forte valeur technologique, l’office cherche à anticiper les grandes échéances économiques et sportives à venir qui placeront le Royaume au centre de l’agenda international, tout en renforçant l’attractivité de la marque Maroc sur les marchés émetteurs stratégiques.