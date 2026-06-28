Scandale Algérie-Autriche: la FIFA suscite l’indignation

Le Coupe du monde 2026 a connu son premier scandale retentissant. Mercredi 27 juin, au Kansas City Stadium, l’Algérie et l’Autriche se sont qualifiées pour les seizièmes de finale en signant un match nul 3-3 sur le dos de l’Iran.

L’arrangement entre les deux équipes a déclenché une vague d’indignation planétaire Les deux formations, assurées de la qualification en cas d’égalité, ont en effet livré des phases de jeu passives, multipliant les passes en retrait et la possession stérile.

Malgré les accusation de tricherie, le président de la FIFA Gianni Infantino a écarté toute enquête.

L’ancien star du football, Zlatan Ibrahimovic, a exprimé son malaise face au jeu passif, et des milliers d’internautes dénoncent une « honte ».

« La rencontre entre l’Algérie et l’Autriche nous a livré un scénario proche de l’irrationnel cette nuit (3-3). Mais elle a aussi viré à la caricature après la pause fraîcheur de la seconde période », déplore le site français Foot Mercato.