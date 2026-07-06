Brahim Díaz, génie créatif et passeur décisif

Match après match, Brahim Díaz confirme qu’il est l’un des hommes forts des Lions de l’Atlas. Auteur de quatre passes décisives depuis le début de la Coupe du monde 2026, le milieu offensif du club Real Madrid est devenu le principal créateur du jeu marocain et l’un des grands artisans de la qualification du Royaume pour les quarts de finale.

Doté d’une technique raffinée, d’une qualité de dribble exceptionnelle et d’une vision du jeu rare, Brahim Díaz possède cette capacité à faire basculer un match sur un geste. Ses accélérations, ses changements de rythme et sa précision dans la dernière passe en font un joueur capable de déséquilibrer n’importe quelle défense. Toujours disponible entre les lignes, il donne de la fluidité au jeu des Lions de l’Atlas et met constamment ses partenaires dans les meilleures conditions.

Face au Canada, le meneur de jeu marocain a une nouvelle fois démontré toute sa classe en délivrant sa quatrième passe décisive du tournoi. Une statistique qui illustre son influence grandissante dans cette Coupe du monde, où il s’affirme comme le véritable chef d’orchestre de l’attaque marocaine.

Déjà brillant lors de la dernière Coupe d’Afrique des nations, dont il avait terminé meilleur buteur, Brahim Díaz confirme qu’il est désormais l’un des leaders techniques de la sélection nationale. Son sens du collectif, son expérience acquise au plus haut niveau et son sang-froid dans les grands rendez-vous font de lui une pièce maîtresse du dispositif de Mohamed Ouahbi.

À seulement quelques matchs d’une nouvelle page d’histoire, Brahim Díaz incarne parfaitement le nouveau visage du football marocain : talentueux, ambitieux et décisif. Sous les couleurs du Real Madrid comme sous celles des Lions de l’Atlas, il s’impose aujourd’hui comme l’un des joueurs les plus influents de sa génération et l’un des principaux atouts du Maroc dans sa quête d’un nouvel exploit mondial.