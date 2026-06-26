La France regrette la « décision unilatérale » de Burkina Faso de rompre ses relations avec Paris

Burkina Faso a décidé vendredi de rompre ses relations diplomatiques avec la France, qu’il accuse d' »activisme incessant » contre ses intérêts.

« Le gouvernement du Burkina Faso porte à la connaissance de l’opinion nationale et internationale qu’il a pris la décision de rompre ses relations diplomatiques avec la République Française à compter de ce 26 juin 2026 », selon un communiqué lu vendredi à la télévision nationale.

Les autorités françaises « prennent acte de la décision unilatérale du Burkina Faso de rompre ses relations diplomatiques avec la France », aindique pour sa part le quai d’Orsay .

« La France regrette cette décision hostile et sans fondement qui illustre la dérive préoccupante des autorités burkinabè », souligne le communiqué du ministère français des Affaires étrangères.

« Les mesures de réciprocité qui s’imposent sont en cours d’examen », poursuiton, avant de noter que Paris « réitère sa solidarité avec la population du Burkina Faso et rappelle la densité des liens qui unissent nos deux peuples ».

« Les autorités françaises portent une attention particulière à la sécurité des personnels de l’Etat présents dans le pays et de la communauté française résidant au Burkina Faso. Dans ce contexte particulier, elles appellent les ressortissants français à une vigilance renforcée », conclut le communiqué.