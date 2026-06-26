Les Etats-Unis frappent des cibles en Iran en riposte à l’attaque d’un cargo

Les forces américaines ont annoncé vendredi avoir frappé des cibles en Iran en riposte à l’attaque iranienne perpétrée la veille contre un cargo qui transitait dans le détroit d’Ormuz.

« Le commandement central américain a mené des frappes contre l’Iran en réponse à l’attaque de la veille contre un navire commercial qui transitait dans le détroit d’Ormuz », a écrit le commandement central des Etats-Unis dans un communiqué publié sur X.

Des avions américains ont ciblé « des lieux de stockage de missiles et de drones » et « des sites radar côtiers », a précisé le commandement militaire.

Cette « agression injustifiée contre un navire commercial par les forces iraniennes est une violation claire du cessez-le-feu », a estimé l’armée américaine.

Plus tôt dans la journée, le président américain, Donald Trump, a dénoncé une « violation » du cessez-le-feu en vigueur avec l’Iran après l’attaque du navire dans le détroit d’Ormuz.

L’Iran « a lancé au moins quatre drones d’attaque contre des navires transitant par le détroit d’Ormuz. L’un des drones a frappé de manière substantielle le pont supérieur d’un cargo de grande taille et très coûteux », a écrit le locataire de la Maison Blanche sur sa plate-forme Truth Social, en ajoutant: « Évidemment, c’est une violation stupide de notre accord de cessez-le-feu ».

L’agence de sécurité maritime britannique UKMTO a rapporté jeudi qu’un cargo avait été endommagé par un projectile d’origine inconnue dans le détroit, et la société britannique de sécurité maritime Vanguard Tech a identifié ce navire comme étant le porte-conteneurs Ever Lovely, battant pavillon singapourien.

Selon les termes du protocole d’accord conclu entre Téhéran et Washington, le passage des navires commerciaux dans le détroit d’Ormuz doit s’effectuer sans frais pendant une période initiale limitée à 60 jours.