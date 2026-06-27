L’Espagne et le Cap-Vert qualifiés pour les seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026

L’Espagne et le Cap-Vert se sont qualifiés pour les seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026, à l’issue des rencontres de la troisième et dernière journée du groupe H, disputées vendredi.

La sélection espagnole a validé son billet en s’imposant face à l’Uruguay sur le score de 1 but à 0. L’unique réalisation de la rencontre a été inscrite par Álex Baena à la 42e minute, permettant à La Roja de terminer en tête du groupe avec 7 points.

De son côté, le Cap-Vert a décroché une qualification historique pour les seizièmes de finale dès sa première participation à une phase finale de Coupe du monde, en tenant en échec l’Arabie saoudite (0-0).

À l’issue de cette troisième journée, l’Espagne et le Cap-Vert poursuivent leur parcours dans la compétition, tandis que l’Uruguay et l’Arabie saoudite quittent le tournoi dès la phase de groupes.

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