L’Espagne et le Cap-Vert qualifiés pour les seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026

A la UneEn direct
Par Atlasinfo

L’Espagne et le Cap-Vert se sont qualifiés pour les seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026, à l’issue des rencontres de la troisième et dernière journée du groupe H, disputées vendredi.

La sélection espagnole a validé son billet en s’imposant face à l’Uruguay sur le score de 1 but à 0. L’unique réalisation de la rencontre a été inscrite par Álex Baena à la 42e minute, permettant à La Roja de terminer en tête du groupe avec 7 points.

De son côté, le Cap-Vert a décroché une qualification historique pour les seizièmes de finale dès sa première participation à une phase finale de Coupe du monde, en tenant en échec l’Arabie saoudite (0-0).

À l’issue de cette troisième journée, l’Espagne et le Cap-Vert poursuivent leur parcours dans la compétition, tandis que l’Uruguay et l’Arabie saoudite quittent le tournoi dès la phase de groupes.

fj

voir aussi Plus d'articles de l'auteur

Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée.

Ce site Web utilise des cookies pour améliorer votre expérience. Nous supposerons que vous êtes d'accord avec cela, mais vous pouvez vous désinscrire si vous le souhaitez. J'accepte Lire la suite