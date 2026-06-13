Les organisateurs de la Fan Zone au Grand Rex à Paris, Nota Production et Iconic Club, ne savent plus où donner de la tête. La demande dépasse largement l’offre tant les supporters marocains tenaient à partager ce match choc Maroc-Brésil de la Coupe du monde 2026 dans une ambiance marocaine et festive.

Mondial 2026: Le Grand Rex à Paris va vibrer pour le match Maroc Vs Brésil au son de Dakka Marakchia

Cette Fan Zone aux couleurs du Maroc, accessible uniquement sur billetterie, s’adresse aux supporters des Lions de l’Atlas, mais pas que ! Les amoureux du ballon rond y sont aussi les bienvenus.

A 22h30, les portes du Grand Rex s’ouvrent avec un grand show de Dakka Marrakchia. A la mi-temps et pour l’après-match, les organisateurs prévoient également une animation musicale et de la gastronomie marocaine proposées sur place.

Pour des centaines de marocains qui n’ont pas réussi à décrocher le sésame, la frustration est grande. « On est v raiment déçu. Les billets sont partis trop vite et la liste d’attente est trop longue pour qu’on puisse espérer y assister », se désole Farid, accompagné d’un groupe d’amis.

Nota Production et Iconic Club prévoient d’ailleurs la retransmission de tous des matches Maroc au Grand Rex. Prochain rendez-vous, Maroc Vs Ecosse.

Les prix des billets pour Maroc-Brésil, match au sommet du groupe C, ont atteint des sommités aux Etats-Unis jusqu’à 7.600 dollars le billet à la revente.

Pour le sélectionneur national, Mohamed Ouahbi, le Maroc aborde son entrée en compétition au Mondial 2026 face au Brésil avec « la ferme intention de gagner ».

« Cela reste le Brésil, et nous respectons évidemment énormément notre adversaire qui demeure une référence du football mondial, mais le Maroc a changé », a déclaré le technicien marocain à la presse belge depuis le New Jersey.

« Désormais, même si l’adversaire est un gros calibre, nous abordons ces matchs différemment : avec respect, mais avec la ferme intention de les gagner », a-t-il souligné.