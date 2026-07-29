Duke Buchan : « Les États-Unis bâtissent un avenir de paix et de prospérité pour le Sahara marocain »

L’ambassadeur des États-Unis au Maroc, Duke Buchan, a annoncé sur X que Washington s’engageait à construire « un avenir pacifique et prospère » pour le Sahara marocain, après sa rencontre avec le maire de Laâyoune.

Une rencontre avec le maire de Laâyoune

L’ambassadeur des États-Unis au Maroc, Duke Buchan III, a publié un message sur X indiquant avoir eu « l’honneur de rencontrer le maire de Laâyoune, M. Moulay Hamdi Ould Errachid ». Il y affirme : « Les États-Unis bâtissent un avenir pacifique et prospère pour le Sahara marocain. Nous nous engageons à faire progresser cette vision commune à travers l’investissement économique américain et des partenariats locaux renforcés qui créent des opportunités pour toutes les communautés. » Selon un communiqué du Conseil communal de Laâyoune, cette rencontre, tenue au siège de la municipalité en présence de responsables locaux et de membres de la délégation américaine, a porté sur le partenariat stratégique de longue date entre le Maroc et les États-Unis, les deux parties ayant évoqué les moyens de renforcer leur coopération et d’élargir leurs liens économiques. L’ambassadeur portait à cette occasion la derâa traditionnelle sahraouie.

Une visite inscrite dans un engagement économique croissant

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre de la première visite officielle de Duke Buchan à Laâyoune depuis sa prise de fonction, marquée notamment par l’annonce d’un premier financement fédéral américain, via l’Agence américaine pour le commerce et le développement (USTDA), destiné à accélérer le projet d’ammoniac vert du consortium ORNX dans la ville, estimé à 4,5 milliards de dollars.