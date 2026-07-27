Météo-France confirme une « nouvelle vague de chaleur » en France à partir de mardi

Un prévisionniste de Météo-France a annoncé dimanche le retour probable de fortes chaleurs à partir de mardi, avec des maximales pouvant atteindre 40°C dès mercredi, notamment dans le Sud-Ouest.

Un nouvel épisode de chaleur annoncé pour mardi

La France, et en particulier le Sud-Ouest, doit s’attendre à une nouvelle vague de chaleur à partir de mardi, a indiqué dimanche à l’AFP Thibault Corouge, prévisionniste de Météo-France. Une réorientation de la masse d’air vers le sud-sud-ouest risque « d’apporter de la chaleur, malheureusement », précise-t-il. À partir de mercredi, « les minimales et les maximales, en termes de température, vont monter d’un cran », jusqu’à 40°C pour les maximales.

Des critères précis pour parler de « vague de chaleur »

Pour qu’un épisode soit qualifié de vague de chaleur, l’indicateur thermique national (ITN) — une moyenne des mesures quotidiennes de température de l’air relevées dans 30 stations réparties sur le territoire — doit atteindre ou dépasser 25,3°C pendant une journée, et la température moyenne nationale doit rester supérieure ou égale à 23,4°C pendant au moins trois jours consécutifs. Selon Thibault Corouge, « la tendance est sur un événement chaud », avec une « probable vague de chaleur qui pourrait commencer mardi ».

Le troisième épisode de l’été

Si elle se confirme, cette vague de chaleur serait la troisième de l’été, après celles de juin (du 17 au 30 juin) et de début juillet (du 4 au 19 juillet). Ces deux épisodes avaient eux-mêmes succédé à une séquence caniculaire précoce en mai, qui n’avait toutefois pas atteint les seuils requis pour être qualifiée de vague de chaleur. Météo-France précise par ailleurs que les températures, après un léger répit ce week-end sous la barre des 30°C sur la majeure partie du pays, doivent nettement remonter dès lundi, avec une hausse marquée des maximales mardi, puis des minimales et des maximales sur l’ensemble du territoire mercredi, en particulier du Sud-Ouest au Centre-Est.

Un facteur aggravant pour la lutte contre les incendies

Cette perspective est jugée peu favorable à la lutte contre les feux qui touchent actuellement la Gironde et les Landes, où des incendies d’une violence inédite mobilisent depuis plusieurs jours des milliers de pompiers. La hausse des températures et la sécheresse des sols pourraient compliquer davantage les opérations de maîtrise des foyers encore actifs.