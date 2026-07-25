La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a annoncé le déploiement d’avions et d’hélicoptères de la flotte rescEU en soutien à la France et à l’Espagne, confrontées à des incendies dévastateurs.

L’UE mobilise avions et hélicoptères de la flotte rescEU pour la France et l’Espagne

« L’Europe se tient aux côtés de la France et de l’Espagne »

Ursula von der Leyen a annoncé sur X que « l’Europe se tient aux côtés de la France et de l’Espagne face aux incendies dévastateurs qui les frappent ». Cinq avions et deux hélicoptères de la flotte rescEU sont désormais déployés en France, tandis que quatre avions supplémentaires devaient arriver le jour même en Espagne.

Copernicus mobilisé pour cartographier les zones sinistrées

La présidente de la Commission européenne a précisé que le système satellitaire Copernicus fournissait également des cartes d’urgence pour appuyer les opérations de secours dans les deux pays. « Mes pensées vont aux pompiers qui luttent courageusement contre les flammes et à toutes celles et ceux qui ont dû être évacués », a-t-elle ajouté.

Un mécanisme déjà activé à plusieurs reprises cet été

Ce déploiement s’inscrit dans le cadre du mécanisme de protection civile de l’UE et de la réserve stratégique rescEU, entièrement financée par le budget européen. Début juillet déjà, la Commission avait envoyé quatre avions bombardiers d’eau, en provenance de Chypre et de Suède, pour renforcer les pompiers français dans la région de Perpignan.

777 pompiers de quatorze pays mobilisés en amont

Cette année, sous coordination de l’UE, un nombre record de 777 pompiers provenant de quatorze pays se sont rendus à titre préventif dans des zones à risque à Chypre, en Grèce, en Italie, en France, en Espagne et au Portugal. Les États membres bénéficient également du soutien de 22 avions bombardiers d’eau et de 5 hélicoptères issus de rescEU, une réserve capable d’apporter une aide supplémentaire lorsque l’entraide bilatérale entre pays s’avère insuffisante.

Une saison des feux déjà hors norme en France

Avec près de 11.000 feux et 35.000 hectares touchés par les flammes depuis le début de l’année, la surface brûlée en France avait, à la mi-juillet, « d’ores et déjà dépassé » le total de l’ensemble de la saison passée, avait indiqué le directeur général de la Sécurité civile, Julien Marion. « De telles conditions météorologiques extrêmes vont se produire de plus en plus souvent et avec une intensité croissante », a averti une porte-parole de la Commission.