Trump plaisante sur son « intention » de briguer un quatrième mandat présidentiel

Lors du dîner des correspondants de la Maison-Blanche, Donald Trump a plaisanté en annonçant son « intention » de se présenter pour un quatrième mandat présidentiel, arborant une casquette « Trump 2028 ».

Une annonce faite sur le ton de la plaisanterie

Lors du dîner annuel de l’Association des correspondants de la Maison-Blanche, Donald Trump a plaisanté en affirmant son intention de se présenter pour un quatrième mandat présidentiel. « Je suis heureux d’annoncer mon intention, et c’est en quelque sorte un scoop, de me présenter pour un quatrième mandat de président des États-Unis. Je vais le faire », a-t-il déclaré, avant d’enfiler une casquette rouge frappée du slogan « Trump 2028 » et de poursuivre sur ce ton.

« Je gagne de mieux en mieux à la présidentielle »

« Ça devrait être facile. Je deviens vraiment très bon pour me présenter à la présidentielle. J’ai gagné trois fois, très bien réussi la deuxième fois d’ailleurs. Des élections truquées », a ajouté le président américain, en référence à ses propos récurrents contestant sa défaite face à Joe Biden en 2020.

Un obstacle constitutionnel qui n’a pas été évoqué

Le président américain a effectué deux mandats non consécutifs, en 2017-2021 puis depuis janvier 2025 : une éventuelle nouvelle candidature constituerait donc, sur le plan constitutionnel, un troisième mandat et non un quatrième. Le 22e amendement de la Constitution américaine, adopté en 1951, limite explicitement à deux le nombre de mandats présidentiels qu’une même personne peut exercer, rendant en principe impossible toute nouvelle candidature de Donald Trump en 2028.

Un dîner marqué par les habituelles provocations

Cet événement, qui célèbre la liberté de la presse, se tenait trois mois après l’annulation de sa précédente édition à la suite d’une fusillade. Lors de son discours d’une heure, Donald Trump a multiplié les piques à l’encontre de plusieurs journalistes présents dans la salle ainsi que de ses rivaux politiques. Il a par ailleurs plaidé, sur un ton plus sérieux, en faveur de limites de mandats pour les membres du Congrès.