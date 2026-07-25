Le Parti authenticité et modernité a ouvert samedi son Conseil national à Salé, avec la présence remarquée du ministre délégué au Budget Fouzi Lekjaa.

Le PAM ouvre son Conseil national à Salé en présence de Fouzi Lekjaa

Une 32e session à moins de deux mois du scrutin

Le Parti authenticité et modernité (PAM) a ouvert, ce samedi 25 juillet à Salé, la 32e session de son Conseil national. Cette instance réunit les principales composantes dirigeantes du parti. La rencontre intervient à moins de deux mois des élections législatives du 23 septembre prochain.

Lekjaa aperçu parmi les participants

Fouzi Lekjaa, figure incontournable du gouvernement et artisan central des grands chantiers budgétaires et footballistiques du Royaume, a été aperçu parmi les participants à cette session. Les spéculations récentes évoquaient une adhésion en cours du ministre délégué au Budget. Sa présence relance des rumeurs persistantes qui animaient la scène politique depuis plusieurs mois.

Une adhésion évoquée depuis plusieurs semaines

Ces derniers jours, la presse marocaine évoquait un accord aurait été trouvé entre Fouzi Lekjaa et la direction du PAM concernant son adhésion au parti, son intégration au bureau politique ainsi que sa candidature aux élections législatives dans la circonscription de Berkane, sa région d’origine. Ces mêmes sources évoquent une rencontre tenue début juillet entre Fouzi Lekjaa et la coordinatrice nationale de la présidence collégiale du PAM, Fatima Ezzahra El Mansouri.

Aucune confirmation officielle à ce stade

Fouzi Lekjaa avait toutefois lui-même démenti, en juin, toute adhésion en cours, précisant que toute décision concernant son engagement politique serait annoncée « par ses propres soins ». À ce stade, aucune annonce officielle n’est venue confirmer une adhésion formelle, la tenue du Conseil national étant perçue comme l’occasion la plus probable pour officialiser ce ralliement, le cas échéant.