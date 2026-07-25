Le Pérou et le Venezuela vont rétablir progressivement leurs relations bilatérales

Le Pérou et le Venezuela ont annoncé le lancement d’un processus progressif de rétablissement de leurs relations bilatérales, rompues depuis juillet 2024.

Un processus progressif de reprise des relations

Le Pérou et le Venezuela vont entamer un processus progressif visant à rétablir leurs relations bilatérales, qui sont tendues depuis juillet 2024, a annoncé vendredi le ministère péruvien des Affaires étrangères. « Le gouvernement de la République du Pérou et le gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela ont le plaisir d’annoncer qu’ils ont décidé d’entamer un processus progressif en vue de la reprise complète des relations bilatérales », a déclaré le ministère dans un communiqué.

Une reprise des services consulaires en première étape

Dans un premier temps, les deux pays rétabliront leurs relations consulaires à titre de mesure initiale en vue du rétablissement complet de leurs relations bilatérales, dans le but immédiat d’assurer la protection et les services consulaires à leurs ressortissants résidant dans les deux pays, a-t-il précisé. Le ministère a indiqué que ce processus s’appuie sur les liens historiques d’amitié et de solidarité latino-américaine qui unissent les deux pays, et vise à promouvoir le développement et le bien-être de leurs peuples.

1,6 million de Vénézuéliens concernés au Pérou

Depuis la rupture des relations, l’ambassade et le consulat du Venezuela à Lima sont restés fermés, empêchant plus de 1,6 million de Vénézuéliens résidant au Pérou, la deuxième plus importante communauté vénézuélienne à l’étranger, d’effectuer des démarches telles que l’émission ou le renouvellement de leurs passeports.

Une rupture consécutive à l’élection contestée de 2024

Les tensions diplomatiques entre Lima et Caracas remontent à juillet 2024, lorsque le Pérou a rappelé ses représentants accrédités de la capitale vénézuélienne après que le Venezuela avait rompu ses relations diplomatiques. Le gouvernement vénézuélien avait alors justifié cette rupture par les déclarations du chef de la diplomatie péruvienne de l’époque, Javier González-Olaechea, qui avait qualifié Nicolas Maduro de dirigeant cherchant à se maintenir au pouvoir par la voie d’une dictature, après avoir dénoncé une « fraude » lors de la présidentielle vénézuélienne de juillet 2024.

Une annonce à quatre jours d’une passation de pouvoir à Lima

Cette annonce intervient quatre jours avant l’investiture de la présidente élue du Pérou, Keiko Fujimori, prévue le 28 juillet, en remplacement du président par intérim José María Balcázar. Le nouveau gouvernement élu n’a pas encore précisé s’il maintiendrait ou modifierait le processus de rapprochement annoncé par l’administration sortante.

Un Venezuela qui multiplie les gestes d’ouverture diplomatique

Cette normalisation s’inscrit dans une dynamique plus large de réengagement diplomatique du Venezuela depuis la capture de Nicolas Maduro par les forces américaines en janvier. La présidente par intérim, Delcy Rodriguez, a notamment rétabli en mars les relations diplomatiques et consulaires avec les États-Unis, rompues depuis 2019.