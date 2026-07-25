Le chef de la diplomatie iranienne Abbas Araghchi affirme qu’il n’existe « pas de solution militaire » aux affrontements entre les rebelles houthis et l’Arabie saoudite, et appelle au dialogue.

L’Iran estime qu’il n’y a « pas de solution militaire » au conflit au Yémen

« Pas de solution militaire » selon Araghchi

L’Iran estime qu’il n’y a « pas de solution militaire » au conflit au Yémen. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a estimé samedi qu’il n’existait pas de solution militaire aux affrontements entre les rebelles houthis au Yémen, soutenus par Téhéran, et l’Arabie saoudite.

Un appel au dialogue entre les belligérants

Dans une interview publiée samedi par le quotidien d’État Iran Daily, M. Araghchi a par ailleurs appelé au « dialogue » entre les belligérants, alors qu’une guerre oppose depuis des mois son pays aux États-Unis et s’est étendue dans la région.

Un conflit ravivé après l’attaque de l’aéroport de Sanaa

Les tensions entre les Houthis et l’Arabie saoudite se sont fortement intensifiées ces dernières semaines, marquant l’épisode le plus grave entre les deux camps depuis la trêve conclue en 2022. Les rebelles yéménites avaient annoncé un blocus maritime visant l’Arabie saoudite, avant de revendiquer des attaques de missiles et de drones contre des pétroliers saoudiens en mer Rouge.

Une guerre régionale qui s’étend au fil des semaines

Cette prise de position intervient alors que le conflit opposant l’Iran aux États-Unis, entré dans son cinquième mois, continue de s’étendre à plusieurs fronts régionaux, touchant tour à tour le détroit d’Ormuz, la Jordanie, le Koweït, Bahreïn et désormais la mer Rouge.