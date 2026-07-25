La coordinatrice nationale du PAM, Fatima-Zahra El Mansouri, a officiellement annoncé samedi l’adhésion de Fouzi Lekjaa et de Yanja El Khattat au parti.

Une adhésion désormais officielle

Officiel. Fouzi Lekjaa et Yanja El Khattat rejoignent le PAM. La coordinatrice nationale de la direction collégiale du PAM, Fatima-Zahra El Mansouri, a annoncé ce samedi l’adhésion officielle du ministre délégué chargé du Budget, Fouzi Lekjaa, et du président du Conseil de la région Dakhla-Oued Eddahab, Yanja El Khattat, aux rangs du parti.

Une annonce faite en marge du Conseil national

L’annonce est intervenue lors des travaux de la 32e session du Conseil national, tenue au Palais des congrès de Salé. Cette rencontre donnera lieu à l’examen de plusieurs questions organisationnelles et politiques. Elle se tient alors que le parti se prépare aux prochaines échéances électorales, avec une large présence de ses dirigeants, de ses élus et de ses membres.

Un ralliement qui mettait fin à plusieurs semaines de spéculations

L’adhésion de Fouzi Lekjaa, figure incontournable du gouvernement et président de la Fédération royale marocaine de football, était évoquée depuis plusieurs semaines par la presse marocaine, sans confirmation officielle jusqu’ici. Le ministre délégué au Budget avait lui-même indiqué, en juin, que toute décision concernant son engagement politique serait annoncée « par ses propres soins ».

Un second ralliement dans les provinces du Sud

Yanja El Khattat, président du Conseil de la région Dakhla-Oued Eddahab, avait pour sa part déjà quitté le Parti de l’Istiqlal pour officialiser son adhésion au PAM lors d’une rencontre organisée le 11 juillet à Dakhla, en présence de Fatima-Zahra El Mansouri. Son ralliement au Conseil national de ce samedi confirme cette intégration au sein des instances nationales du parti.