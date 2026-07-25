Le bilan de la collision entre deux bus survenue sur la route reliant Damas à Deir ez-Zor, en Syrie, est monté à 35 morts et 30 blessés.

Syrie : le bilan de l’accident de bus monte à 35 morts

Un bilan porté à 35 morts

Accident de bus en Syrie : le bilan monte à 35 morts. Trente-cinq personnes ont perdu la vie et 30 autres ont été blessées dans une collision entre deux bus de voyageurs survenue sur la route reliant Damas à Deir ez-Zor, a indiqué un responsable du ministère de la Santé à l’agence de presse officielle syrienne SANA.

Un bus des forces de sécurité intérieure impliqué

La collision a impliqué un bus transportant des membres des Forces de sécurité intérieure et un bus de voyageurs civils, rapporte l’agence SANA, citant le ministère de l’Intérieur.

Des hélicoptères mobilisés pour l’évacuation

Selon l’agence de presse syrienne, le ministère de la Défense a dépêché des hélicoptères afin de participer à l’évacuation des blessés et des victimes de cet accident.

Une route régulièrement marquée par des accidents graves

La route reliant Damas à Deir ez-Zor, dans l’est du pays, a déjà été le théâtre de plusieurs accidents de la circulation meurtriers ces dernières années, un axe connu pour son trafic dense et ses conditions de circulation parfois difficiles.