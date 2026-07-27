Sahara marocain : la « Trump Highway » scelle un peu plus le soutien américain à Rabat

Le président américain a exprimé dimanche sa gratitude au Roi Mohammed VI après le renommage de la voie express reliant Tiznit à Dakhla, une décision saluée par l’ambassade des États-Unis à Rabat.

Le message de Trump sur Truth Social

Le président américain Donald Trump a publié dimanche sur Truth Social un message de remerciement adressé au Roi Mohammed VI, accompagné d’une vidéo présentant la voie express Tiznit-Dakhla sous son nouveau nom, « President Donald J. Trump Highway ». Il déclare : « Merci à Mohammed VI, hautement respecté, Roi du Maroc — quel immense honneur ! J’espère avoir l’occasion de parcourir un jour toute la longueur de cette formidable autoroute, et j’espère que ce sera bientôt !«

La réaction de l’ambassadeur américain à Rabat

L’ambassadeur des États-Unis au Maroc, Duke Buchan, a relayé et commenté l’annonce sur son compte officiel. Il affirme : « L’autoroute President Donald J. Trump constitue un monument puissant à la vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, un véritable partenaire de paix. Les États-Unis, sous la présidence de Donald J. Trump, maintiennent une résolution durable à soutenir le Maroc pour un Sahara marocain marqué par la paix, la stabilité régionale et la prospérité pour les générations à venir.«

Une infrastructure de plus de 1 000 kilomètres

La voie express, longue d’environ 1 055 kilomètres, relie Tiznit à Dakhla en passant par Guelmim, Tan-Tan, Laâyoune et Boujdour. Lancé en 2015 dans le cadre du programme de développement des provinces du Sud, cet axe est devenu pleinement opérationnel en janvier 2025, pour un coût estimé entre 9 et 10 milliards de dirhams. Il doit notamment se connecter au futur port Dakhla Atlantique et renforcer les échanges commerciaux avec l’Afrique subsaharienne.

Un geste inscrit dans le soutien américain à la marocanité du Sahara

Cette annonce intervient dans le prolongement de la reconnaissance par Washington de la souveraineté marocaine sur le Sahara, initiée en 2020 et réaffirmée par l’administration Trump en 2025, ainsi que du soutien américain à la résolution 2797 du Conseil de sécurité de l’ONU, qui qualifie le plan d’autonomie marocain de base la plus réaliste pour un règlement politique du dossier.