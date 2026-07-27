Netanyahu attendu mardi à Washington pour évoquer avec Trump la coordination militaire face à l’Iran

Une visite officielle de trois jours à Washington

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu s’est envolé lundi pour Washington, à l’invitation du président américain Donald Trump, pour une visite officielle de trois jours. Selon les services du Premier ministre, Netanyahu doit rencontrer Trump mardi à la Maison Blanche, avant d’assister le même jour à la cérémonie funéraire du sénateur républicain Lindsey Graham, décédé le 11 juillet, à la cathédrale nationale de Washington. Il s’agit du septième déplacement de Netanyahu aux États-Unis depuis le retour de Trump au pouvoir, davantage que tout autre dirigeant étranger sur la même période.

Le premier échange direct depuis l’escalade avec l’Iran

Cette rencontre sera la première entre les deux dirigeants depuis le début de l’escalade militaire avec l’Iran. Washington et Tel-Aviv avaient lancé des frappes conjointes contre l’Iran le 28 février, dans le cadre d’une opération conjointe. Un cessez-le-feu intérimaire en 14 points avait été signé le 19 juin en Suisse, avant de s’effondrer début juillet, les deux camps ayant repris leurs opérations autour de l’accès au détroit d’Ormuz. Selon les données disponibles au 23 juillet, le commandement central américain (Centcom) avait mené au moins 13 nuits consécutives de frappes contre des cibles militaires iraniennes, tout en redirigeant 12 navires commerciaux et en empêchant l’entrée ou la sortie d’un navire des ports et des eaux côtières iraniennes.

La coordination militaire au cœur des discussions

Netanyahu a indiqué, à l’ouverture d’une réunion du cabinet, qu’il évoquerait avec Trump « l’ensemble des dossiers à l’ordre du jour, y compris la situation en Iran ». Selon plusieurs médias israéliens, Trump envisage de reprendre des opérations militaires de plus grande ampleur contre l’Iran, susceptibles d’inclure une nouvelle campagne conjointe avec Israël. Une rencontre entre les deux dirigeants est jugée significative pour la prise de décision de Trump et pour la coordination entre les deux pays sur ce dossier.

Israël en état de vigilance renforcée

Dans la perspective d’une possible escalade, Israël a relevé son niveau d’alerte ces derniers jours. Le cabinet de sécurité s’est réuni jeudi, et le cabinet élargi devait se réunir dimanche. Plusieurs villes, dont Kiryat Gat, Carmiel, Eilat et Ramat Gan, ont ouvert des abris publics face à la menace de frappes iraniennes. De son côté, le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a formulé vendredi une nouvelle mise en garde lors d’une réunion de l’Organisation de coopération de Shanghai au Kirghizistan.