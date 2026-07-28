Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a qualifié mardi sa rencontre avec le président américain Donald Trump à la Maison Blanche de meilleure de toutes celles tenues jusqu’ici entre les deux dirigeants.

Une déclaration marquante de Netanyahou

« La rencontre avec Trump aujourd’hui a été la meilleure de toutes », a déclaré le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou à l’issue de son entretien avec le président américain Donald Trump, mardi à la Maison Blanche. Cette évaluation rejoint celle formulée plus tôt par la Maison Blanche, dont la porte-parole Karoline Leavitt avait qualifié la rencontre, tenue de 11h03 à 12h25, de « positive et productive ».

L’Iran au centre des discussions

Selon un haut responsable de l’entourage de Netanyahou, les deux dirigeants ont abordé « l’ensemble des dossiers, en premier lieu l’Iran », et ont réaffirmé leur « engagement commun à empêcher l’Iran de se doter de l’arme nucléaire ». Un responsable israélien a par ailleurs indiqué à la Chaîne 12 que le pays se trouvait « dans une période critique », ajoutant que « le président Trump prendra bientôt une décision sur la direction à suivre » vis-à-vis de Téhéran.

Un climat de tension apaisé

Cette rencontre intervient après plusieurs semaines de tensions publiques entre les deux dirigeants, Donald Trump ayant notamment critiqué Netanyahou peu avant l’entretien pour avoir évoqué publiquement l’expansion présumée du site nucléaire iranien « Pickaxe Mountain ». La tonalité particulièrement positive employée par Netanyahou à l’issue de l’entretien tranche avec ce climat, et pourrait signaler une volonté commune d’afficher une relation resserrée entre Washington et Tel-Aviv.

Une septième visite à Washington

Il s’agit du septième déplacement de Benjamin Netanyahou aux États-Unis depuis le retour de Donald Trump au pouvoir, davantage que tout autre dirigeant étranger sur la même période. Cette visite intervient à un moment jugé politiquement sensible pour le Premier ministre israélien, à trois mois des élections législatives du 27 octobre.