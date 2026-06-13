Un accord avec l’Iran sera signé dimanche (Trump)

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Par Atlasinfo

Un accord avec l’Iran sera signé dimanche, a affirmé le président américain, Donald Trump, ajoutant que le détroit d’Ormuz sera « immédiatement » ouvert après la signature du document.

« L’accord devrait être signé demain, et immédiatement après sa signature, le détroit d’Ormuz sera ouvert à tous », a écrit samedi le locataire de la Maison Blanche sur sa plateforme Truth Social.

« Le moment venu, quand le calme sera revenu, nous irons récupérer la poussière nucléaire, enfouie profondément dans les montagnes de granit, grâce à nos magnifiques bombardiers B-2 et à leurs brillants pilotes, et nous la diluerons et la détruirons, que ce soit en Iran ou aux États-Unis », a-t-il ajouté.

Jeudi, le président US avait déclaré qu’un « très bon accord » avait été trouvé avec Téhéran et évoqué une possible signature en Europe dans les prochains jours.

Trump avait, par ailleurs, soutenu que le guide suprême iranien, Mojtaba Khamenei, a validé l’accord avec les Etats-Unis.

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