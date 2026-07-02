« La relation entre Rabat et Washington, la « plus ancienne et la plus prometteuse de notre temps » (ambassadeur)

L’ambassadeur du Maroc aux Etats-Unis, Youssef Amrani, a souligné, jeudi lors du MAP Town Hall Washington, que la relation entre le Royaume du Maroc et les Etats-Unis d’Amérique est « la plus ancienne et la plus prometteuse de notre temps ».

Intervenant à cette première édition internationale du MAP Town Hall tenue sous le thème “Royaume du Maroc – États-Unis d’Amérique : D’un partenariat historique à une alliance stratégique”, M. Amrani, a relevé que ce partenariat multiforme se démarque par “des potentiels inégalés de croissance, d’élargissement et d’approfondissement”.

“Si le Maroc fut le premier pays au monde à reconnaître l’indépendance des États-Unis en 1777 et si le Traité de Paix et d’Amitié demeure le plus ancien accord ininterrompu de l’histoire américaine, la véritable singularité de cette relation réside dans sa capacité exceptionnelle à se renouveler sans jamais renier ses fondements”, a fait observer le diplomate.

Il a, dans ce cadre, noté que le partenariat maroco-américain transcende les alternances politiques, les bouleversements géopolitiques et les mutations de l’ordre international et se renforce constamment, faisant de la confiance son principal capital stratégique.

Dans cette perspective, M. Amrani a souligné qu’en droite ligne de la vision du Roi Mohammed VI, et grâce à l’engagement du Président Donald Trump, les relations maroco-américaines connaissent aujourd’hui une nouvelle accélération stratégique, portée par une convergence croissante des intérêts politiques, sécuritaires, économiques et technologiques.

L’ambassadeur a insisté sur le fait que la solidité d’une alliance ne se mesure pas aux déclarations qu’elle inspire, mais aux résultats qu’elle produit.

À cet égard, il a rappelé que le Maroc demeure le seul pays africain lié aux États-Unis par un Accord de libre-échange, que l’exercice militaire African Lion est devenu au fil des ans le plus important du continent africain et que la coopération bilatérale en matière de renseignement et de lutte contre le terrorisme figure parmi les plus performantes développées par Washington en Afrique.

Par la même occasion, le diplomate a indiqué que la coopération entre les deux pays en matière de défense “constitue aujourd’hui l’un des piliers les plus solides de notre partenariat stratégique”.

“Au-delà des exercices conjoints et du dialogue politico-militaire exemplaire qui unissent nos deux pays, plusieurs initiatives structurantes sont appelées à se concrétiser dans les prochains mois”, a-t-il estimé, ajoutant que ces initiatives viendront confirmer le caractère unique, étroit et résolument tourné vers l’avenir de cette coopération militaire dans l’ensemble de ses dimensions.

Fondée sur une confiance mutuelle, une convergence de vues sur les principaux enjeux sécuritaires et une ambition commune de contribuer à la stabilité régionale, cette coopération, selon l’ambassadeur, illustre pleinement la profondeur du partenariat stratégique entre le Royaume du Maroc et les États-Unis.

M. Amrani a, par ailleurs, mis en avant le rôle du Royaume comme pôle de stabilité, partenaire de confiance et ancrage d’équilibre à l’intersection de l’Afrique, de l’Atlantique et de la Méditerranée, notant que cette réalité ouvre une nouvelle génération de coopérations dans des domaines aussi stratégiques que les industries de défense, les minerais critiques, la cybersécurité, l’intelligence artificielle, la transition énergétique ou encore les infrastructures atlantiques.

À cet égard, il a mis en avant l’Initiative Atlantique du Roi qui se décline comme l’expression d’une vision holistique où sécurité, développement et intégration régionale se renforcent mutuellement.

L’ambassadeur s’est enfin félicité du renforcement constant du soutien bipartisan dont bénéficie le Royaume au sein du Congrès américain. Selon lui, cette dynamique illustre l’émergence d’un consensus stratégique durable sur la place centrale qu’occupe le Maroc dans l’architecture de sécurité régionale et dans le partenariat des États-Unis avec le continent africain.

Abordant la question du Sahara marocain, le diplomate a rappelé que la reconnaissance par les États-Unis de la souveraineté du Royaume sur son Sahara a constitué un tournant stratégique majeur dans l’histoire des relations bilatérales.

“Au-delà de sa portée politique, cette décision traduit la confiance envers le Maroc, ses institutions et son intégrité élevant le Royaume tant dans ses pleines légitimités territoriales que dans son rang d’allié fiable, incontournable et acteur crédible de stabilité régionale”, a-t-il fait valoir.

Dans la même veine, M. Amrani a appelé à inscrire les 250 années de l’amitié exceptionnelle maroco-américaine dans une ambition renouvelée, estimant que l’histoire explique la force de ce partenariat bilatéral, « mais que c’est désormais la vision partagée de l’avenir qui en déterminera la portée ».

« Depuis deux siècles et demi, le Maroc et les États-Unis ont constamment choisi la confiance plutôt que l’incertitude, l’action plutôt que la rhétorique et le partenariat plutôt que la distance. C’est cette fidélité à une même vision qui fait de notre relation non seulement l’une des plus anciennes, mais également l’une des plus prometteuses de notre temps”, a conclu l’ambassadeur.

La tenue de la toute première édition internationale de MAP Town Hall à Washington intervient alors que les relations historiques entre le Maroc et les Etats-Unis vivent au rythme d’une profondeur stratégique renouvelées sous le Leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et du Président Donald Trump.

Marquée par la participation d’un parterre de personnalités politiques, diplomatiques, académiques, culturelles et médiatiques à Washington, ainsi que par plusieurs représentants de think tanks influents, cette première édition visait à explorer, à travers des panels et des échanges fructueux, le passé, le présent et l’avenir de l’alliance stratégique liant Rabat et Washington.