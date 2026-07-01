Classement des buteurs du Mondial 2026

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Par Atlasinfo

Classement des buteurs du Mondial 2026 de football à l’issue des matches joués lundi :

6 buts: Messi (Argentine), Mbappé (France)

5 buts: Haaland (Norvège)

4 buts: O. Dembélé (France), Vinícius Júnior (Brésil)

3 buts: Brobbey (Pays-Bas), Cunha (Brésil), David (Canada), Gakpo (Pays-Bas), Havertz (Allemagne), Just (Nouvelle-Zélande), Kane (Angleterre), Manzambi (Suisse), Saibari (Maroc), Sarr (Sénégal), Undav (Allemagne), Wissa (RD Congo)

2 buts: Araújo (Uruguay), Arnautovic (Autriche), Ayari (Suède), Balogun (Etats-Unis), Bellingham (Angleterre), Cristiano Ronaldo (Portugal), Elanga (Suède), Gueye (Sénégal), Kamada (Japon), Larin (Canada), Mahmic (Bosnie-Herzégovine), Mahrez (Algérie), Mejia (Colombie), Oiarzabal (Espagne), Pepe (Côte d’Ivoire), Quiñones (Mexique), Rezaian (Iran), Summerville (Pays-Bas), Trossard (Belgique), Ueda (Japon), Vargas (Suisse)

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