Près de 1.200 hectares dévastés par les feux de forêt dans le sud de la France

Près de 1.200 hectares ont été dévastés par des feux de forêt d’ampleur dans les départements de l’Hérault, des Bouches-du-Rhône et de l’Aude (sud de la France), placés « en danger très élevé d’incendie « , ont indiqué jeudi les autorités.

Les flammes sont parties essentiellement de l’Hérault mercredi avant de se propager rapidement dans les deux départements voisins, sous l’effet de la sécheresse et du vent fort, a précisé la même source, affirmant que la situation « est désormais stabilisée ».

En même temps, les autorités ont procédé à des confinements alors que 200 personnes ont été évacuées au niveau de certaines communes menacées dans l’Aude.

Des pompiers de trois pays européens sont déjà sur le sol français : 66 Roumains, 34 Grecs et 13 Italiens sont soit déjà « engagés » contre les incendies, soit « prépositionnés » dans les lieux où un incendie pourrait se déclarer, selon la sécurité civile.

Ces soldats du feu européens sont actuellement dans l’Aude, dans l’Hérault et dans les Bouches-du-Rhône. Actuellement, 777 pompiers d’autres pays de l’UE sont mobilisables pour intervenir en France ainsi que 22 Canadair. Pour l’instant, aucun Canadair d’un autre pays n’est intervenu depuis hier en France.