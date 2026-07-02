La prochaine élection présidentielle en France aura lieu les 18 avril et 2 mai 2027

La prochaine élection présidentielle en France aura lieu le 18 avril et le 2 mai 2027. Ces dates ont été adoptées lors d’un Conseil des ministres présidé, mercredi, par le président français, Emmanuel Macron.

La présidence française a opté pour l’option du 18 avril et du 2 mai afin de choisir la date la plus proche de la fin effective du quinquennat d’Emmanuel Macron, qui a indiqué à plusieurs reprises qu’il gouvernerait jusqu’au « dernier quart d’heure ».

Les dates fixées par Emmanuel Macron ont déclenché la « colère » du candidat Les Répubilcains Bruno Retailleau. « Je m’inscris totalement contre ce choix-là », a-t-il déclaré sur CNews ce mercredi 1er juillet.

Il a souligné que la campagne pour le second tour s’achèverait le vendredi précédant le dimanche 2 mai à minuit, mais que les cortèges du 1er-Mai, le samedi, risquent d’être très politiques.

« Qu’on ne me fasse pas croire que dans les cortèges, dans les prises de position, il n’y aura aucun écho politique », a-t-il souligné. « Ce choix n’est pas neutre » et « pas normal sur le plan démocratique », a-t-il insisté.



En France, le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de cinq ans, renouvelable une seule fois de manière consécutive.



L’élection se déroule au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, le candidat obtenant la majorité absolue des suffrages exprimés étant élu.