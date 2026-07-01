Mondial 2026: la Belgique fait chuter le Sénégal en prolongation (3-2)

La Belgique a obtenu une qualification en venant à bout du Sénégal (3-2 après prolongations). Les Diables Rouges affronteront les Etats-Unis ou la Bosnie-Herzégovine en huitièmes de finale.

La Belgique a signé une remontée spectaculaire pour éliminer le Sénégal (3-2, après prolongation), mercredi en seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026.

Les Lions de la Teranga avaient une avance grâce aux réalisations de Habib Diarra (24e) et Ismaïla Sarr (51e), menant 2-0 jusqu’aux dernières minutes du temps réglementaire. Mais les Diables Rouges ont renversé la situation avec un incroyable sursaut.

Entré en jeu, Romelu Lukaku a réduit l’écart à la 86e minute avant que Youri Tielemans n’égalise trois minutes plus tard (89e), envoyant les deux équipes en prolongation.

Alors que la séance de tirs au but se profilait, la Belgique a obtenu un penalty dans les ultimes instants. Tielemans ne tremblait pas et transformait la sentence à la 120e+5, offrant une qualification héroïque aux siens.

Pour le sélectionneur des Belges Rudi Garcia, « Le foot ce sont des émotions, elles sont magnifiques ce soir. Je pense aux 12 millions de Belges fiers de leur équipe. C’était mal embarqué, on n’a pas respecté le plan de jeu. On s’est remis en route mais à la pause fraîcheur de la deuxième période, j’ai dit à joueurs qu’il fallait que le troisième but du match soit pour nous. Et ça leur a échappé. Après, la prolongation, ça a été coup pour coup. Il y a eu un penalty flagrant, heureusement sifflé. On a un peu de mal avec ça depuis le début de la compétition. Youri Tielemans a eu le sang froid de le mettre. »