MAP Town Hall : « Entre Washington et Rabat, une alliance stratégique tournée vers l’avenir » (Congressman Schneider)

Les Etats-Unis et le Maroc entretiennent un partenariat multidimensionnel de longue date qui s’appuie sur une alliance stratégique « très importante », a affirmé le Congressman américain Brad Schneider lors de la première édition internationale du MAP Town Hall, tenue jeudi à Washington.

A l’occasion du 250è anniversaire de l’indépendance des Etats-Unis, « il me semble opportun de célébrer l’une de nos relations les plus anciennes et les plus importantes », à savoir la relation stratégique avec le Royaume du Maroc, a souligné cet influent membre du Parti démocrate lors du MAP Town Hall organisé dans la capitale américaine sous le thème « Royaume du Maroc – États-Unis d’Amérique : D’un partenariat historique à une alliance stratégique ».

Dans un message vidéo pré-enregistré diffusé lors de cette conférence de haut niveau, le Congressman a rappelé que le Maroc fut la première nation au monde à reconnaître l’indépendance de la jeune République américaine en 1777, relevant que depuis lors, les deux pays amis ont jeté les fondements d’une relation inscrite dans le temps qui ne cessent de se réaffirmer, de se fructifier et de se réinventer au fil des ans.

« Je suis fier de célébrer la relation entre nos deux pays et de reconnaître les progrès que nous avons accomplis en matière de technologie, de commerce et de sécurité, tant dans la région qu’à l’échelle mondiale », s’est réjoui M. Schneider qui co-préside le Caucus Maroc au Congrès américain.

Le Congressman s’est enfin dit confiant quant aux perspectives de capitaliser sur les progrès réalisés pour consolider davantage cette relation d’amitié séculaire au service des intérêts suprêmes des deux pays et de leurs peuples respectifs.

La tenue de la toute première édition internationale de MAP Town Hall à Washington intervient alors que les relations historiques entre le Maroc et les Etats-Unis vivent au rythme d’une profondeur stratégique renouvelée sous le Leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et du Président Donald Trump.

Marquée par la participation d’un parterre de personnalités politiques, diplomatiques, académiques, culturelles et médiatiques à Washington, ainsi que par plusieurs représentants de think tanks influents, cette première édition visait à explorer, à travers des panels et des échanges fructueux, le passé, le présent et l’avenir de l’alliance stratégique liant Rabat et Washington.