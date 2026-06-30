Mondial 2026: la France écrase la Suède sur le score de 3-0

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Par Atlasinfo

La France s’est qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026 en battant nettement la Suède sur le score de 3 buts à 0, mardi à New Jersey, en seizièmes de finale.

Les Bleus ont ouvert le score juste avant la pause grâce à leur capitaine Kylian Mbappé (45e).

Au retour des vestiaires, Bradley Barcola a doublé la mise à la 53e minute, concluant une action initiée par une passe décisive de Michael Olise, avant que Mbappé ne signe un doublé à la 74e minute, portant son total de buts à six dans cette édition du Mondial.

Finaliste de la précédente édition de la Coupe du monde, la France retrouvera le Paraguay en huitièmes de finale, samedi à Philadelphie.

La sélection sud-américaine a validé son billet pour ce tour en éliminant l’Allemagne aux tirs au but (4-3), après un match nul (1-1) au terme du temps réglementaire.

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