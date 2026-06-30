Mondial 2026: la presse canadienne salue la performance du Maroc face aux Pays-Bas

La presse canadienne a salué la performance du Maroc face aux Pays-Bas pour le compte des 16è de finale de la Coupe du monde de football, soulignant que le Canada aura du fil à retordre samedi prochain lors des 8è de finale face aux Lions de l’Atlas.

« Les Marocains séduisants, irrésistibles et dynamiques » ont battu les Néerlandais (1-1, 3-2 aux tirs au but) lundi soir en seizièmes de finale, écrit le site d’information canadien La Presse, rappelant que les Lions de l’Atlas avaient dominé les Canadiens 2-1 au Mondial 2022 en phase de poule avant d’atteindre la demi-finale contre la France au Qatar.

« Le choc le plus attendu de ce premier tour à élimination directe (…) a donné lieu à un excellent match, rugueux, intense et physique, qui a rapidement annoncé ses couleurs », note le média francophone.

« Les Lions de l’Atlas ont été les premiers à montrer des dents, forçant le gardien néerlandais Bart Verbruggen à deux arrêts d’exception », souligne La Presse, ajoutant que « les Marocains, qui avaient légèrement le dessus en première mi-temps, se sont taillé la part du lion de la possession après la pause ».

« Les Marocains, dominants, méritaient de gagner », poursuit le média, notant que les protégés du coach Mohamed Ouahbi « seront difficiles à battre ».

Sous le titre « Saibari et Bounou permettent au Maroc de se donner rendez-vous avec le Canada », la chaîne de télévision sportive RDS a loué dans un article la brillante performance des Lions de l’Atlas face aux Pays-Bas.

Le média québécois souligne que la réussite d’Ismaël Saibari et « l’arrêt important » de Yassine Bounou lors de la séance des tirs au but ont permis au Maroc de l’emporter face aux Oranje.

RDS s’attarde aussi longuement sur les déclarations de l’entraîneur du Maroc, Mohamed Ouahbi, qui a exprimé sa joie après la rencontre et salué le rendement de ses joueurs.

« Le duel Canada-Maroc sera d’ailleurs le premier entre les deux équipes depuis celui de la phase de groupe disputé au Qatar il y a quatre ans », écrit la chaîne de télévision dans cet article publié sur son site web.

Pour sa part, le site d’information sportif « Northern tribune » s’intéresse à la performance du gardien des Lions de l’Atas, Yassine Bounou, notant que « le Canada affrontera le Maroc en huitièmes de finale – et un Montréalais bien connu ».

« Le gardien marocain qui a brisé les espoirs néerlandais hier soir lors d’une séance de tirs au but haletante mènera son pays face au Canada, son pays natal », souligne le média.

« La qualification du Maroc signifie que, pour la deuxième fois de son histoire en Coupe du Monde, le Canada affrontera le Maroc et son gardien, Yassine Bounou, né à Montréal », écrit le site canadien, rappelant que le joueur de 35 ans était dans les cages en 2022 lors de la victoire du Maroc contre le Canada en phase de groupes au Qatar.

Le média rappelle, par ailleurs, que Bounou avait été contacté par l’ancien sélectionneur du Canada, Benito Floro, pour l’intégrer à l’équipe nationale canadienne. « Pourtant, le gardien d’1,88 m a déclaré que seuls les Lions de l’Atlas l’intéressaient », souligne le site d’information sportif, ajoutant que Bounou, qui a grandi au Maroc, « avait déjà fait ses preuves dans les équipes de jeunes du pays et était convaincu de pouvoir percer en équipe nationale ».

« Un pari réussi, puisque Bounou approche aujourd’hui le cap impressionnant des 100 sélections avec le Maroc », indique Northern Tribune.

« Les Néerlandais connaissaient sans doute son talent pour arrêter les tirs au but avant la séance de tirs au but, compte tenu de ses exploits lors de la Coupe du Monde 2022, où il avait réalisé deux arrêts lors d’une victoire historique en huitièmes de finale contre l’Espagne », souligne le média spécialisé.

Bounou « a atteint les demi-finales avec le Maroc en 2022 et a certainement le sentiment d’être à nouveau en mesure de réaliser un beau parcours », affirme le site d’information anglophone.