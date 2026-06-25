France: Audrey Azoulay élue membre de l’Académie française des beaux-arts

L’ancienne Directrice générale de l’UNESCO, Audrey Azoulay, a été élue membre de l’Académie française des beaux-arts.

L’ancienne ministre française de la Culture a été élue au cours de la séance plénière de l’académie, tenue mercredi, au fauteuil IV de la section des membres libres précédemment occupé par Muriel Mayette-Holtz qui a rejoint la section de mise en scène, précise un communiqué de l’institution.

Descendante de la section d’histoire et théorie des arts créée en 1815, cette section regroupe des personnalités émérites du monde de l’art et de la culture.

L’Académie des beaux-arts est l’une des 5 académies réunies à l’Institut de France. Son rôle est d’encourager la création artistique dans toutes ses expressions en soutenant de très nombreux artistes et associations par l’organisation de concours, l’attribution de prix, le financement de résidences d’artistes et l’octroi de subventions à des projets et manifestations de nature artistique.

Instance consultative auprès des pouvoirs publics, l’Académie des beaux-arts conduit également une activité de réflexion sur les questions d’ordre artistique.