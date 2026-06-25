Maroc vs Haïti: Achraf Hakimi désigné meilleur joueur du match

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Par Atlasinfo

La FIFA a désigné le capitaine des Lions de l’Atlas, Achraf Hakimi, meilleur joueur de la rencontre ayant opposé le Maroc à Haïti (4-2), disputée mercredi au Stade d’Atlanta, dans le cadre de la troisième journée du groupe C de la Coupe du monde 2026.

Auteur d’une prestation décisive, le latéral droit marocain a inscrit le but de l’égalisation (1-1) avant de délivrer une passe décisive en fin de première période, permettant à Ismaël Saibari de remettre les deux équipes à égalité (2-2).

Actif dans les phases offensives comme défensives, Hakimi a été l’un des principaux artisans de la victoire des Lions de l’Atlas, qui valident ainsi leur qualification pour la phase à élimination directe.

Grâce à ce succès, le Maroc termine à la deuxième place du groupe C avec le même nombre de points que le Brésil, leader à la différence de buts, après sa victoire face à l’Écosse (3-0).

Les Lions de l’Atlas disputeront leur match des 16ès de finale le 29 juin au stade de Monterrey (Mexique) contre le premier du Groupe F.

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