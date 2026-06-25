Mondial 2026 : Yassine Gessime, plus jeune buteur marocain de l’histoire de la Coupe du monde

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Par Atlasinfo

Le jeune attaquant marocain Gessime Yassine a inscrit son premier but en Coupe du monde, mercredi à Atlanta, lors de la victoire du Maroc face à Haïti (4-2), en match de la troisième journée du groupe C du Mondial 2026, devenant ainsi le plus jeune buteur marocain de l’histoire de la compétition.

Entré en jeu en seconde période, le joueur de 20 ans a scellé le succès des Lions de l’Atlas en inscrivant le quatrième but à la 89e minute, au terme d’une action bien construite et conclue dans la surface adverse suite à une passe de Soufiane Rahimi.

Gessime Yassine, sociétaire du club de Strasbourg, détrône ainsi le précédent record détenu jusque-là par Youssef En-Nesyri.

Ce dernier avait ouvert son compteur en Coupe du monde face à l’Espagne (2-2) lors du Mondial 2018 en Russie, alors qu’il était âgé de 21 ans et 23 jours.

Par (Avec MAP)
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