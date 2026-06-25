Séismes au Venezuela: Trump fait état d’un « nombre effroyable de victimes »

Le président américain Donald Trump a fait état d’un « nombre effroyable de victimes » causées par les deux puissants séismes qui ont frappé mercredi soir le Venezuela.

« Les deux séismes majeurs qui viennent de frapper le formidable peuple vénézuélien sont tous deux d’une ampleur considérable et ont fait un nombre effroyable de victimes », a écrit le président Trump sur son réseau Truth Social, ajoutant que les premières informations venant du Venezuela « ne sont pas bonnes ».

« Les États-Unis sont prêts, disposés et capables d’apporter leur aide ! J’ai donné pour instruction à toutes les agences de notre gouvernement de se tenir prêtes à intervenir rapidement », a-t-il assuré.

Selon le service géologique des Etats-Unis (USGS), qui surveille et recense les activités sismiques à travers le monde, deux séismes, d’une magnitude de 7,2 et 7,5 sur l’échelle de Richter, ont frappé le centre du Venezuela.

Les deux tremblements de terre, survenus à une minute d’intervalle l’un de l’autre, auraient endommagé des bâtiments et provoqué des coupures d’électricité dans certaines régions du pays, notamment dans la capitale Caracas, selon des médias US.

L’épicentre se situait près de San Felipe, une ville d’environ 220 000 habitants dans l’État de Yaracuy, à environ 320 kilomètres à l’ouest de Caracas. Les secousses se sont produites mercredi peu après 18h00, heure locale.